Aantal varkens in Nederland neemt verder af

Het aantal varkens in Nederland is sinds 2018 met bijna een miljoen dieren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal schommelde sinds 2011 jarenlang boven de 12 miljoen, maar sinds 2018 is er een duidelijke daling te zien.

Op 1 april dit jaar telde Nederland 512.000 (4 procent) minder varkens dan in 2020. Varkenshouderijen hebben nu ruim 11,4 miljoen dieren.

Sinds 2011 is het aantal varkensboeren bijna gehalveerd. Het aantal varkens per boer is echter zo fors toegenomen dat het totale aantal dieren niet zo hard is gedaald. Van de ongeveer 6500 varkenshouderijen in 2011 zijn er dit jaar nog zo'n 3400 over. In diezelfde periode verdubbelde het aantal varkens per boer naar gemiddeld 3400 dieren.

Een van de oorzaken voor de afname van het aantal varkensboeren is dat ze met allerlei regelingen zijn aangemoedigd om met hun bedrijf te stoppen. Het doel van die regelingen is om de stankoverlast omlaag te brengen in gebieden met veel varkensstallen en om ervoor te zorgen dat er minder stikstof in de lucht komt.

Koeien, geiten en kippen

Het CBS keek ook naar de omvang van de rundveestapel. Die is de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd. In 2021 waren er 17.000 (0,4 procent) minder runderen dan een jaar eerder. Het CBS zag wel dat melkveebedrijven steeds meer grond in gebruik hebben. In 2021 had een bedrijf met melkkoeien gemiddeld 58 hectare cultuurgrond, bijna 12 hectare meer dan in 2011.

De groei van het aantal melkgeiten is het afgelopen jaar afgevlakt. In 2021 telde Nederland 482.000 melkgeiten, ruim 1 procent meer dan het jaar daarvoor. De afgelopen twee decennia vervijfvoudigde het aantal, maar vanwege gezondheidsrisico's voor omwonenden hebben meerdere provincies een 'geitenstop' ingesteld.

Ook aantal kippen is het laatste jaar iets gekrompen. In totaal waren er in 2021 zo'n 99,9 miljoen kippen, 2 procent minder dan een jaar eerder.