Wekdienst 29/9: Fractievoorzitters bij informateur • Bedreiger Lale Gül voor rechter

Wekdienst - ANP / NOS

Goedemorgen! Vandaag gaat informateur Remkes weer verder onderhandelen; hij nodigt de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan uit. En de Britse agent die verdacht wordt van het verkrachten en doden van Sarah Everard hoort zijn straf.

Maar eerst het weer. In de ochtend gaat het overal regenen en vooral het noordwesten kan veel neerslag verwachten. Later komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt 15 graden en daarbij gaat het vanaf de namiddag vooral langs de noordkust stevig waaien. Daar wordt het mogelijk stormachtig met windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur.

Weerplaza - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Informateur Remkes nodigt de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan uit voor gesprekken over "een andere vorm". De vorming van een minderheidskabinet mislukte gisteren.

De Britse agent die verdacht wordt van het verkrachten en doden van de 33-jarige Sarah Everard hoort zijn straf. De moord op de vrouw maakte begin dit jaar veel los in het Verenigd Koninkrijk.

De rechtbank Amsterdam behandelt de zaak tegen Oguz Ö, die ervan verdacht wordt dat hij schrijfster Lale Gül met de dood heeft bedreigd. Volgens het OM is de 19-jarige man geradicaliseerd.

En in de rechtbank in Breda staat Onur K. terecht voor de viervoudige moord op zijn moeder, zijn vrouw en zijn twee kinderen in hun woning in Etten-Leur vorig jaar. Wat heb je gemist? De lavastroom uit de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma heeft de Atlantische Oceaan bereikt. Dat leidt tot enorme rookwolken, blijkt uit beelden van de Spaanse televisie. Volgens correspondent Rop Zoutberg, die op La Palma verblijft, krijgen omwonenden de dringende oproep om binnen te blijven. De afgelopen dagen dreigde de lava al de zee te bereiken. Omdat gevreesd werd dat daarbij explosies zouden ontstaan, werden bewoners van een deel van de westkust van het Canarische eiland geëvacueerd. De snelheid waarmee de lava over La Palma stroomt is moeilijk te voorspellen. Sinds de uitbarsting op 19 september zijn er steeds nieuwe erupties, waarbij de lava soms stroperig en soms veel vloeibaarder is. Ook ontstaan er steeds nieuwe lavastromen. Ander nieuws uit de nacht: Rekenkamer: Aanpak arbeidsuitbuiting levert nauwelijks iets op: Meer geld, meer inspecteurs, maar minder strafzaken en nauwelijks meer boetes. Dat zijn de harde conclusies van de Algemene Rekenkamer over de aanpak van arbeidsuitbuiting in de jaren 2016 tot en met 2019.

Premier Haïti: begin volgend jaar verkiezingen: De Haïtiaanse premier Ariel Henry wil ook een referendum houden voor een nieuwe grondwet, zegt hij in een interview met persbureau AP. Henry werd kort voor de moord op president Jovenel Moïse in juli aangewezen als premier.

Meer dan twintig doden door rellen in gevangenis Ecuador: Volgens de autoriteiten gingen rivaliserende bendeleden elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosieven in de gevangenis van de kustplaats Guayaquil. En dan nog even dit: De Franse traditie om elkaar bij elke ontmoeting te zoenen had flink te lijden onder corona. Maar nu veel maatregelen zijn opgeheven kan het weer. Al hebben sommigen toch nog twijfels.

De kus is terug in het Franse straatbeeld: 'Het is een teken van affectie' - NOS