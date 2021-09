Druk op geboortezorg: 'Met moeite bemannen we de bedden'

Dat het door de coronacrisis drukker is in de zorg is geen geheim. Maar voor de geboortezorg is de druk nóg groter door de toename van het aantal zwangerschappen.

In het eerste halfjaar van dit jaar lag het aantal geboortes 5,5 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2020. Verschillende gynaecologen en verloskundigen waarschuwen dat zij niet altijd de persoonlijke zorg en ondersteuning kunnen bieden.

'Personeelstekort is nijpend'

"Vijf jaar geleden weigerden we hier vijf patiënten per maand. Nu is dat soms vijf per dag", zegt Laura de Wit, gynaecoloog bij het Máxima MC ziekenhuis in Veldhoven. Ook daar ligt de verloskunde-afdeling helemaal vol. "Patiënten die in gevaar zijn, worden niet geweigerd maar soms moeten we patiënten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis vanwege de drukte."

Ook verloskundigen merken dat de drukte is toegenomen. "We werden op een ochtend geïnformeerd dat de afdeling gynaecologie van het Gelre ziekenhuis in Zutphen tijdelijk werd gesloten, omdat het personeelstekort zo nijpend was", zegt verloskundige Karin Schreurs.

Door het personeelstekort kon Shannon, één van de patiënten van Schreurs, niet in haar vaste ziekenhuis in Zutphen bevallen, dat slechts vijf minuten rijden is. Ze moest door naar het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn, dat zonder file al gauw dertig minuten rijden is. "De autorit was hels, de langste rit van mijn leven. Ik denk dat mijn partner gehoorbeschadiging heeft", vertelt Shannon glimlachend.