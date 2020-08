Nederland leert liften - en Juliana helpt een handje

De Arnhemse afdeling van Nederlands Volksherstel denkt de oplossing te hebben voor de transportproblemen in ons land: een liftcentrale. Reisbureau Lindeman verschaft binnenkort inlichtingen omtrent plaats en vertrektijd van de zogenoemde 'liftkooi'.

Op het Nieuwe Plein in de stad komen grote borden met de richtingen Noord, Oost, Zuid en West. Slechts voor hoognodige gevallen worden plaatsbewijzen uitgegeven, zoals voor zakenreizen en ziekenbezoek.

Het vervoer in ons land verloopt moeilijk. Lang niet alle verbindingen zijn hersteld en bovendien is er een groot gebrek aan materieel. Tegelijk zijn er veel mensen die juist nu willen reizen, terug naar hun familie, vanuit de onderduik, vanuit Duitsland. Als het openbaar vervoer niet lukt, is liften vaak het enige alternatief.

Verboden

Deze manier van vervoer is zo populair aan het worden, dat chauffeurs van geallieerde voertuigen geen burgers meer mogen laten meerijden van het hoofdkwartier van het Canadese leger in ons land. De Canadezen vragen de burgers om de chauffeurs ook niet meer aan te houden. Ze voegen daar nog een waarschuwing aan toe: wie meerijdt, hoeft niet te proberen schadevergoeding van de geallieerden te krijgen als er iets gebeurt.