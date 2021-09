Meer dan twintig doden door rellen in gevangenis Ecuador

Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn 24 doden en 48 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten gingen rivaliserende bendeleden elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosieven in de gevangenis van de kustplaats Guayaquil.

Op televisiebeelden was te zien dat gedetineerden elkaar door ramen van de gevangenis beschoten. Op meerdere plekken was rook ontstaan en er waren schoten en explosies te horen.

De politie en het leger hadden vijf uur nodig om de rust in de gevangenis te herstellen. "De aanwezigheid van de staat en de wet moet hier weer gevoeld worden", zei de gouverneur op een persconferentie voor de gevangenis.

Noodtoestand

Dit jaar waren er vaker geweldsuitbarstingen in gevangenissen in Ecuador. President Guillermo Lasso kondigde daarom in juli de noodtoestand af voor het gevangenissysteem van het Latijns-Amerikaanse land.

De bloedigste dag was in februari, toen op gelijktijdig in drie gevangenissen rellen uitbraken. 79 gedetineerden kwamen daarbij om het leven.