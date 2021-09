Premier Haïti: begin volgend jaar verkiezingen

De Haïtiaanse premier Ariel Henry zegt dat er zo snel mogelijk presidents- en parlementsverkiezingen komen. Ook wil hij een referendum houden voor een nieuwe grondwet, zegt hij in een interview met persbureau AP.

Henry werd kort voor de moord op president Jovenel Moïse in juli aangewezen als premier. De afgelopen tijd groeit de kritiek op zijn werkwijze. Volgens tegenstanders is hij erop uit om zelf aan de macht te blijven.

Henry ontkent dat hij uit is op de macht. Volgens hem is er veel wantrouwen in Haïti en hij noemt dat een van zijn grootste uitdagingen als premier. "Mensen geloven niet wat er wordt gezegd", zegt hij in het interview.

Verkiezingsdatum

De premier zegt het vertrouwen te willen herstellen door zo snel mogelijk verkiezingen te houden, waarschijnlijk begin volgend jaar. Volgens hem wordt er snel een verkiezingscommissie aangesteld die een exacte datum voor de verkiezingen zal bepalen. De vorige commissie werd onlangs door Henry ontbonden.

De presidents- en parlementsverkiezingen zijn dit jaar al meerdere keren uitgesteld. Na de moord op president Moïse werd ook de datum van 7 november geschrapt. Volgens premier Henry is een referendum over de grondwet nodig, omdat de meerderheid van de politieke en maatschappelijke leiders niet meer achter de huidige grondwet staan.

Ontslag aanklager

In het interview met AP gaat Henry ook in op het vertrek van de hoofdaanklager van het Openbaar Ministerie. De premier ontsloeg aanklager Bed-Ford Claude, nadat die hem had aangewezen als mogelijke betrokkene bij de moord op de president.

Volgens Henry moest Claude het veld ruimen omdat hij de wet niet respecteerde en de situatie probeerde te politiseren. Om dezelfde reden ontsloeg de premier ook minister Vincent van Justitie. "Ze hebben totaal geen ethiek en ze zijn niet betrouwbaar", aldus de premier.