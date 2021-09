Messi schittert weer even in Champions League en maakt eerste treffer voor PSG

Tot vanavond had Lionel Messi nog weinig indruk gemaakt in het shirt van Paris Saint-Germain, maar de Argentijn had in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City aan één kort moment genoeg.

Messi maakte na een mooie, snelle aanval de beslissende 2-0 in het Parc des Princes en kon na drie duels zonder treffer zijn eerste doelpunt vieren voor zijn nieuwe club.

Gedroomd aanvalstrio

Messi tobde de afgelopen week met een knieblessure, maar de nieuwe Parijse ster bleek fit genoeg voor het duel met de ploeg van zijn oude coach bij Barcelona, Pep Guardiola. PSG begon daardoor met de Argentijn, Kylian Mbappé en Neymar in de voorhoede; het gedroomde aanvalstrio. Georginio Wijnaldum begon op de bank.

Bij de eerste mogelijkheid in de achtste minuut sloeg PSG meteen toe, al kwam het doelpunt niet van een van de drie wereldsterren. Neymar maaide half langs een voorzet, maar Idrissa Gueye stond klaar om de bal in de kruising te jagen: 1-0.