Malen schiet Dortmund naast Ajax, daverende verrassing Sheriff met zege bij Real

Tien minuten voor rust werd Malen gevonden door Jude Bellingham, waarna hij Sporting-doelman Antonio Adán het nakijken gaf met een snel schot in de lange hoek: 1-0. In de tweede helft dacht Malen zelfs even zijn tweede van de avond te maken, maar dat feest ging niet door wegens buitenspel.

In groep D zorgde het Moldavische FC Sheriff voor een daverende verrassing door Real Madrid in Spanje met 2-1 te verslaan.

Hij moest er even op wachten, maar tienmaal bleek scheepsrecht voor Donyell Malen in het shirt van Borussia Dortmund. De Oranje-international vond in het Champions League-duel met Sporting CP voor het eerst het net in Duitse dienst, een treffer die genoeg bleek voor drie punten: 1-0 zege.

Borussia Dortmund won ook zijn eerste groepsduel, waardoor de Duitsers nu even veel punten als Ajax hebben in groep C. De Amsterdammers gaan dankzij een beter doelsaldo aan de leiding.

Sheriff verslaat Real Madrid

De leiding in groep D is verrassenderwijs in handen van FC Sheriff, dat op bezoek bij Real Madrid voor de stunt van de avond zorgde, nadat eerder al was gewonnen van Sjachtar Donetsk.

Sheriff kwam in de eerste helft op voorsprong via Jasoerbek Jachsjibojev, waarna Karim Benzema vanaf de penaltystip gelijkmaakte. In de 89ste minuut zorgde Sebastien Thill er vervolgens voor dat de bezoekers de volle buiten meenamen uit het Estadio Santiago Bernabéu, een prestatie van formaat.