Oppermachtig Ajax toont in Champions League genade voor Besiktas: 2-0

Ajax heeft ook zijn tweede groepsduel in de Champions League met grote overmacht gewonnen. In een kolkende Johan Cruijff Arena voor ruim 52.500 toeschouwers leek het door blessures geplaagde Besiktas afgedroogd te worden. Uiteindelijk viel de schade nog mee: 2-0. Met zes punten uit twee duels en een doelsaldo van plus zes gaat Ajax aan de leiding in groep C van de Champions League. Later vanavond neemt Borussia Dortmund het op tegen Sporting Portugal.

Waar Ajax de laatste weken in uitstekende vorm verkeert, geldt voor Besiktas het tegenovergestelde. Afgelopen weekend werd in de eigen competitie nog met 2-1 verloren van laagvlieger Altay Izmir, mede door een doelpunt van Amsterdammer Leandro Kappel. Besiktas mist dertien spelers De verklaring voor de terugval van de Turkse topclub, dat vorig seizoen op basis van het doelsaldo voor de zestiende keer landskampioen werd, lag in de overvolle ziekenboeg: trainer Sergen Yalçin kon niet beschikken over dertien spelers. Negen daarvan zijn doorgaans basisspeler, waaronder aanwinst Miralem Pjanic, oud-PSV'er Atiba Hutchinson en de bij Ajax beruchte 'knipoogkroaat' Domagoj Vida. Ondanks al die afwezigen moest Oguzhan Özyakup, geboren en getogen in Zaandam, genoegen nemen met een plekje op de Turkse bank. Bekijk hieronder de reacties van Ajax-trainer Erik ten Hag en Steven Berghuis.

Ajax begon voortvarend aan de wedstrijd. Toch was de eerste grote kans voor de bezoekers. Eenzame spits Michy Batshuayi ontsnapte aan de buitenspelval (Jurriën Timber leek iets te laat vooruit te stappen) en schoot buiten bereik van doelman Remko Pasveer op de binnenkant van de paal. Berghuis scoort weer Ajax antwoordde met Antony, die vanuit kansrijke positie de buitenkant van de paal schampte. Even later kreeg Berghuis een vrije schietkans na een snel genomen vrije trap, maar de international, die de voorkeur had gekregen boven de van een blessure herstelde Davy Klaassen, schoot voorlangs. Het bleek slechts uitstel van executie, want amper een minuut later schoof Berghuis de bal na een knappe voorbereiding van Dusan Tadic koeltjes in de verre hoek.

Ook na de 1-0 drong Ajax de Turkse kampioen ver terug en dat leverde de nodige kansen op. Er was een volley van Ryan Gravenberch na een combinatie tussen drie, vier spelers waarbij de bal het gras niet raakte. En Edson Álvarez was gevaarlijk met het hoofd. Verdedigend had Ajax niets te duchten van Besiktas, maar aanvallend duurde het tot de 38ste minuut voor weer een echt grote kans te noteren viel. Sébastien Haller kreeg een vrije kopkans, maar doelman Ersin Destanoglu bracht met een knappe reflex redding met zijn voet. Twee minuten later gaf Haller de bal voor op Tadic die de bal alleen maar in het lege doel hoefde te lopen. De Serviër stapte echter half op de bal en zag tot zijn afgrijzen hoe die langs de verkeerde kant van de paal over de achterlijn hobbelde. Haller met zijn vijfde?! Nog voor rust werd het toch 2-0. Haller schampte een scherpe voorzet van Berghuis met zijn bovenbeen en werd zo de eerste speler die vijf keer scoorde in zijn eerste twee Champions League-duels. Tenminste, uit de herhaling leek het de 18-jarige verdediger Serdar Saatçi te zijn die de bal in het eigen doel duwde.

Na rust bracht trainer Sergen Yalçin alsnog de ervaren krachten Gökhan Töre en Özyakup, maar daarmee veranderde niets aan het spelbeeld. Ajax bleef drukken en werd meteen weer gevaarlijk via Haller (kopbal) en Noussair Mazraoui (vlammend schot). Tegelijk sloegen ook de vlammen uit het uitvak, waar de Turkse fans vuurwerk afstaken en enkele zelfs in de Amsterdamse vakken gooiden. Turkse treffer afgekeurd Ajax nam juist gas terug en dat leidde bijna tot de Turkse aansluitingstreffer. Turks international Kenan Karaman vond zelfs het net met een lage schuiver, maar werd teruggefloten door de Franse arbiter Benoît Bastien. Karaman had namelijk een licht duwtje uitgedeeld aan Timber, voordat hij doeltreffend uithaalde. Daarna leefde Ajax weer op en had het op 3-0 moeten komen via Haller, die een afgemeten voorzet van Tadic net over de lat kopte.

