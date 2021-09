Herlings wacht cruciale fase in WK-strijd: 'Er mag echt niks fout gaan'

Jeffrey Herlings is na een aantal pittige blessures weer helemaal terug. De Nederlandse motorcrosser staat bovenaan in de WK-stand van de MXGP, maar de concurrentie is moordend. "Er mag echt niks fout gaan, anders is de titel meteen weg."

In 2018 veroverde Herlings met overmacht de wereldtitel in de MXGP en was hij bij het Sportgala een van de genomineerden voor de eretitel Sportman van het Jaar, maar in de twee seizoenen daarna kon hij door blessures niet strijden voor zijn tweede WK-zege.

Ook dit jaar kwam de 27-jarige Brabander niet ongeschonden door, maar dankzij een sterke reeks heeft hij nog altijd uitzicht op het wereldkampioenschap.

"Ik weet niet of ik de vorm heb van 2018, toen ik echt superdominant was. Maar ik voel me goed. Beter dan dit gaat het dit seizoen niet worden, dus ik hoop dat het genoeg is om de titel binnen te kunnen halen", aldus Herlings.

Nog vijf titelkandidaten

De titelstrijd in de MXGP is razend spannend; vijf rijders maken nog kans op de wereldtitel. Het verschil tussen leider Herlings en de nummer twee, regerend wereldkampioen Tim Gajser, is slechts één punt.