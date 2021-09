Messi's Argentinië treft Europees kampioen Italië in speciaal kampioensduel

De Europese voetbalunie UEFA en de Zuid-Amerikaanse Conmebol hebben een speciaal duel tussen de twee continentale kampioenen in het leven geroepen. De eerste editie van deze kampioenswedstrijd gaat tussen Italië en Argentinië en zal in juni 2022 plaatsvinden. Plaats van handeling is nog onbekend.

De overeenkomst voor het duel tussen de twee continentale kampioenen omvat vooralsnog drie edities.

Messi versus Donarumma

Italië werd deze zomer Europees kampioen door in de finale op Wembley Engeland na strafschoppen te verslaan. Doelman Gianluigi Donnarumma, tegenwoordig ploegmaat van Lionel Messi en Ángel Di María bij Paris Saint-Germain, was die avond de grote man bij de Italianen.

Een paar uur later ging de droom van Lionel Messi eindelijk in vervulling. Dankzij een 1-0 zege (doelpunt Di María) op aartsrivaal Brazilië in het beroemde Maracanã in Rio de Janeiro won hij de Copa America, zijn eerste titel met de Argentijnse A-ploeg.