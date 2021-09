Herdenking 70 jaar Molukkers in Nederland uitgesteld vanwege bedreigingen

De landelijke herdenking van de komst van de eerste Molukkers naar Nederland, 70 jaar geleden, is uitgesteld. Volgens de regionale omroep Rijnmond zijn er "ernstige bedreigingen" vanuit de Molukse gemeenschap binnengekomen bij een lid van de organisatie.

De herdenking die op 7 oktober in Rotterdam zou worden gehouden, wordt verplaatst naar het eerste kwartaal van volgend jaar. Er is nog geen specifieke datum genoemd.

"Er waren al een tijd lang impliciete bedreigingen, maar ze werden steeds explicieter", zegt medeorganisator Nathalie Toisuta tegen Rijnmond. "In het begin leg je ze naast je neer. Dan denk je: 'Ga iets doen met je leven, in plaats van dat je toetsenbordterrorist wordt.' Op gegeven moment wordt het té expliciet. Ik heb aangifte moeten doen." Wat die bedreigingen precies inhielden, wil ze liever niet zeggen.

Bij de herdenking zouden demissionair premier Rutte, inspecteur-generaal der krijgsmacht Van Sprang en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam aanwezig zijn. Tijdens de herdenking zou de aankomst van de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen 70 jaar geleden worden herdacht.

Volgens de organisatie zijn de opzet van de herdenking en de bijbehorende tentoonstelling niet in goede aarde gevallen bij "bepaalde delen" van de Molukse gemeenschap. "Met name op social media is het onrustig, hoewel er vaak ook positieve respons is binnengekomen. Vanaf het allereerste begin heeft het Comité Molukse Herdenking alle kritiek en signalen serieus genomen en in veel gevallen ook kunnen weerleggen."