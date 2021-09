Vorming minderheidskabinet mislukt, verwijten over en weer achter de schermen

Een extraparlementair kabinet is simpel gezegd een kabinet dat werkt met een regeringsprogramma waar de ministers van de deelnemende partijen zich aan moeten houden, maar de fracties van die partijen niet vooraf steun hoeven te beloven. De Kamerleden van alle fracties in de Tweede Kamer zijn dus vrij het kabinetsbeleid op punten wel of niet te steunen.

De vorming van een minderheidskabinet met een combinatie van VVD, D66 en/of CDA is mislukt, zegt informateur Remkes. Hij wijst er verder op dat een traditioneel meerderheidskabinet al eerder was afgevallen, onder informateur Hamer.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp over wat er zich achter de schermen rond de formatie afspeelt:

"Vandaag wordt vooral duidelijk dat nog geen enkele van de betrokken partijen enig idee heeft hoe dit formatieproces gaat eindigen, laat staan dat er enige overeenstemming over een oplossing is. Bij VVD, D66 en CDA is er nog flinke frustratie over hoe de lange bijeenkomst van gisteren is verlopen. De drie partijen delen tegenstrijdige ervaringen.

Zo klagen ze bij het CDA dat het met D66 'elke dag een ander liedje is' en dat Kaag wel zegt dat ze blokkades wil opheffen, maar dat haar eisen onduidelijk zijn. D66'ers richten in gesprekken met journalisten hun pijlen op informateur Remkes, die 'warrig' zou zijn geweest bij het leiden van de gesprekken.

Er werd zelfs gesuggereerd dat er 'al enige drank in de man' zou zijn geweest. Een vergaande spin die de autoriteit van de informateur bedreigt, maar die tegelijkertijd tekenend is voor de onvrede bij de drie partijen over hoe het formatieproces verloopt. Desgevraagd laat een woordvoerder van Remkes weten dat de informateur het maandag beperkt heeft gehouden tot twee borrels, eentje voor en eentje tijdens het diner."