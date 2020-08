Weer duizenden mensen de straat op in Wit-Rusland

In Wit-Rusland zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om te betogen tegen president Loekasjenko en voor eerlijke verkiezingen. Het is de vierde nacht op rij dat er gedemonstreerd wordt.

Volgens de betogers is Loekasjenko's verkiezingszege onrechtmatig. Zij staan aan de zijde van oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja, die na de verkiezingen naar Litouwen is uitgeweken.

In de hoofdstad Minsk vormden honderden demonstranten een menselijke keten en automobilisten reden toeterend rond en probeerden politievoertuigen te hinderen. Ook in andere steden werd gedemonstreerd.

Kilometerslange ketens

Trouw-journalist Michiel Driebergen is in Minsk en vertelde in Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1 dat hij kilometerslange ketens van mensen zag in de straten in het centrum en op wegen ver buiten het centrum, die de toeterende automobilisten toejuichten.

Na een lockdown van drie dagen konden de Wit-Russen vandaag voor het eerst weer online en daardoor was het protest vandaag volgens hem beter georganiseerd dan de voorgaande dagen.

"In de avond slaat de sfeer om, dan komt de oproerpolitie. Het lijkt 's avonds echt een soort oorlog en dan is het ook gevaarlijk om naar buiten te gaan", zei Driebergen. "Mensen worden dan echt in elkaar geslagen door de oproerpolitie. Overdag is het relatief vredig."

Journalisten opgepakt

Ordetroepen treden al dagen keihard op tegen demonstranten en arresteerden zo'n 6000 mensen. Ze gebruiken rubberkogels en stungranaten om de menigte uiteen te drijven. Honderden mensen raakten daarbij gewond.

Ook journalisten zijn het doelwit van de ordetroepen. Meer dan twintig journalisten zijn opgepakt en wachten op hun berechting. Een aantal andere journalisten is al veroordeeld tot celstraffen variërend van 10 tot 15 dagen.

De EU-ministers praten morgen over sancties tegen het regime-Loekasjenko. EU-buitenlandchef Borrell zei eerder al dat er mogelijk maatregelen worden genomen "tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en verkiezingsfraude".