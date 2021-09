Vuurtje is weer terug bij Kirsten Wild: 'Ik rijd toch het WK'

Na haar bronzen medaille in Tokio was Kirsten Wild er wel klaar mee. Het hoefde niet meer. "Het vuur was er niet meer." De 38-jarige Zwolse ging op vakantie met haar vriend, bezocht verjaardagsfeestjes (waar ze jarenlang geen tijd voor had gehad) en ze was al aan het rondkijken hoe haar leven vanaf 2022 eruit moet gaan zien.

"Maar toen kwam het bericht dat we toch nog de koppelkoers mochten rijden op het WK. Amy was gelijk enthousiast en stuurde me allemaal berichtjes. Dus: ja, ik rijd nog het WK. Ik heb het gisteren besloten."

'Vet cool'

De achtvoudig wereldkampioene, die eind oktober in Roubaix met Amy Pieters de titel op de koppelkoers verdedigt en ook nog op de puntenkoers uitkomt, stelt geen doelen voor zichzelf. "Als het lukt om er nog een titel bij te pakken: vet cool. Lukt dat niet, ook goed. Ik ben blij dat ik de knoop heb doorgehakt om toch het WK te doen, want ook al was dat vuurtje er niet meer, het voelde ergens nog niet goed om te stoppen."