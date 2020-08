Onrustige avond in Haagse Schilderswijk, vier verdachten aangehouden

De politie heeft in de Haagse Schilderswijk vier aanhoudingen verricht bij confrontaties met een grote groep jongeren.

De problemen begonnen rond 20.00 uur. De Mobiele Eenheid werd ingezet om de orde in de wijk te herstellen. Ook de ME werd met stenen en vuurwerk bekogeld. Pas in de loop van nacht werd het rustig.

Na afloop klaagden meerdere agenten over oorsuizingen, omdat er dicht bij hen zwaar vuurwerk was ontploft. Bij de rellen zijn meerdere auto's vernield. Ook drie politieauto's liepen schade op.

Drie verdachten zijn opgepakt voor samenscholing, de vierde voor vernieling. Eerder zei de politie nog dat de drie verdachten ook waren opgepakt voor openlijke geweldpleging, maar dat bleek niet te kloppen.