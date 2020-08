ME ingezet tegen groep overlast veroorzakende jongeren in Den Haag

In de Haagse Schilderswijk veroorzaakt een groep jongeren overlast. Ze hebben brandkranen opengedraaid, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht, zegt een woordvoerder van de politie. De Mobiele Eenheid is ingezet om de orde in de wijk te herstellen. Enkele wegen, waaronder de Parallelweg, zijn door de politie afgezet.

Ooggetuigen zeggen dat het gaat om zo'n 100 tot 150 jongeren.