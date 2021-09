Rutte op kritische Kamervragen: ontslag Keijzer was terecht en volgens de regels

Demissionair premier Rutte blijft erbij dat het ontslag van voormalig staatssecretaris Keijzer op de juiste wijze door het kabinet is aangepakt en ook onvermijdelijk was. Dat zei hij op vragen uit de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje.

"Eindelijk stond er iemand op die de waarheid sprak", zei PVV-leider Wilders. "Maar ze werd binnen een paar uur op straat geschopt. Waarom stapt u zelf niet op?"

SGP-leider Van der Staaij vroeg zich af of het niet allemaal wat rustiger had gekund in plaats van een ontslag op staande voet. "We missen haar nuchtere stem in het kabinet en betreuren haar vertrek", zei Van der Staaij erbij. Rutte zei dat het besluit snel genomen moest worden. "Ze heeft met te stevige woorden afstand genomen van het kabinetsbeleid, waar een Kamermeerderheid voor heeft gestemd."

Ook Kamerlid Omtzigt zette vraagtekens bij de manier waarop Rutte het ontslag heeft aangepakt. Hij stelde dat de ministerraad er met meerderheid van stemmen over had moet beslissen. Rutte bestreed dit en zei dat het voldoende is om de knoop door te hakken met de verantwoordelijke minister van Economische Zaken en de drie vicepremiers.

G2-syteem

Verschillende fracties, zoals FvD en BBB, vragen zich af wat Keijzer in haar afscheidsbrief van gisteren bedoelde met de zin over het G2-systeem.

Ze schreef: "Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs (dat na 6 maanden verloopt), het zogenaamde G2-systeem, is onnodig en niet proportioneel." De mogelijkheid van testen komt in dit systeem te vervalen.

Rutte zegt dat dat in Duitsland voor sommige gelegenheden is ingevoerd. Maar hij ziet het niet voor zich dat dat in Nederland ook gaat gebeuren. Rutte: "Ik heb al eerder gezegd dat ik op het gebied van corona geen garanties geef, maar volgens mij is er geen steun voor G2. Niet in het kabinet en niet in de Tweede Kamer."

Twijfels

Keijzer werd zaterdag door Rutte ontslagen vanwege haar twijfels over het coronatoegangsbewijs. Zij uitte die uitgebreid in de Telegraaf op de dag dat dat bewijs voor het eerst moest worden gehandhaafd.

Volgens Haagse bronnen hebben Rutte en CDA-leider Hoekstra haar nog de kans gegeven de eer aan zichzelf te houden en zelf haar functie neer te leggen. Maar dat weigerde Keijzer.

Gisteren maakte zij bekend dat ze haar Tweede Kamerzetel opgeeft en de landelijke politiek verlaat. "Ik wil geen splijtzwam zijn", zei ze over dat besluit. Zij blijft wel lid van het CDA.