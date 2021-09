Nederlands gezin op La Palma: 'Je hele leven ligt onder die lavastroom'

"Dat hebben we dan nog", zegt de 51-jarige Rüdiger. Hij vertelt hoe het gezin met zoontje Sem van 8 aanvankelijk in een huis van vrienden logeerde. Maar dat was te dicht bij de spuwende vulkaan. Ze zitten nu op veiliger afstand. "We kunnen nu gaan nadenken hoe het verder moet. Alles ligt overhoop. Ons verleden lag hier. Maar ook onze toekomst."

"Dit gebeurt de hele dag", zegt de 51-jarige Heidy als ze afscheid heeft genomen van de vriendin. "We hebben geen tijd om elkaar te zien, iedereen is zo druk met het vinden van nieuwe woonruimte, met het oplossen van de problemen waar iedereen mee zit."

De vulkaan op de Cumbre Vieja is goed te zien, net als de zwarte stromen lava die rokend hun weg naar de zee afleggen. Er is nog een goede kilometer te gaan voor het zover is.

Nu is zo'n tweehonderd hectare verwoest en verdwenen tussen de vijf- en zeshonderd huizen in de brandende aarde. Heidy wijst naar beneden, vanaf het uitzichtpunt waar we staan.

Een buurvrouw uit het weggevaagde gebied stormt af op Heidy van de Vorst, zodra ze haar ziet. Huilend staan ze daar, een paar minuten lang. Het is voor het eerst in acht dagen tijd dat de twee elkaar zien. Voor het eerst sinds de lavastroom op gang kwam. Hun huizen werden eigenlijk meteen weggevaagd.

Iets verderop, bij het uitzichtpunt, volgt Juana Vegas van het Spaans Instituut voor Geologie de ontwikkelingen. Ze zetten drones in om de vulkaanuitbarsting te volgen, vertelt ze. Maar er valt verder weinig te voorspellen. Niet wanneer de eruptie stopt, en of de brandende lava uiteindelijk in zee stort.

"Een uitbarsting van een vulkaan is niet een proces met een logisch verloop", legt Vegas uit. "Het is niet als een rivier die overstroomt, dan kun je voorzien hoe een gebied onder water komt te staan. Het uitspuwen van de lava is niet constant. Ook de explosies zijn heftiger dan je zou verwachten."

Emoties

Juist die onzekerheid maakt het zwaar. Toch kwam het geen seconde bij hem op van La Palma weg te gaan, schudt Rüdiger het hoofd, terwijl hij opkomende tranen wegdrukt. "Hier woon ik. Hier is mijn zoon geboren. Hier blijf ik."

Familie in Nederland begon een crowdfunding om het gezin weer op gang te helpen. Heidy kijkt nog een keer het dal in. De emoties moeten nog een plek krijgen, zegt ze dan, langzaam. Iets opgewekter: "We moeten op een of andere manier weer verder. Ooit komt er weer een plan voor dit gebied. Dit eiland is ontstaan uit vulkanen, zo is de hele geschiedenis. Het is altijd verder gegaan."