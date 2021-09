Slachtoffers R. Kelly zijn blij met uitspraak: 'Dit is een kleine overwinning'

"Mijn stem werd gehoord", schrijft Jerhonda Pace op Instagram. De 28-jarige Amerikaanse, een van de vrouwen die in de afgelopen periode getuigde tegen R. Kelly, is opgelucht over de uitspraak van de rechtbank in New York. Die oordeelde gisteren dat de r&b-zanger schuldig is aan onder meer seksuele uitbuiting, mensenhandel en afpersing.

"Ik ben jarenlang aangevallen omdat ik me heb uitgesproken over het misbruik dat me is aangedaan door dat roofdier", schrijft Pace. "Je uitspreken over misbruik is niet makkelijk, zeker niet als de dader heel bekend is. Maar ik heb het gedaan. Ik ben zo dankbaar dat ik daarmee een stem kon zijn voor degenen die de moed niet hadden."

Ook de officier van justitie benadrukt in een reactie dat de stem van de slachtoffers is gehoord en dat het recht heeft gezegevierd. De advocaat van R. Kelly zegt dat de artiest teleurgesteld is over het vonnis: