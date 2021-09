Weduwe Apple-oprichter Steve Jobs trekt 3,5 miljard dollar uit voor klimaat

De weduwe van Apple-medeoprichter Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, trekt miljarden uit voor het klimaat. Ze investeert 3,5 miljard dollar (3 miljard euro) in een stichting die gemeenschappen gaat helpen die geraakt worden door klimaatverandering.

De klimaatstichting heet de Waverly Street Foundation, die in 2016 door de filantroop werd opgericht. Over een periode van tien jaar gaat het geld naar klimaatinitiatieven rond transport, woningen, voedselveiligheid en gezondheidszorg.

Onderwijs en immigratie

Jobs bezit daarnaast nog een andere organisatie, het Emerson Collective, dat zich onder meer richt op onderwijs en ook filmmakers en tv-programma's subsidieert. Ook heeft ze een meerderheidsbelang in tijdschrift The Atlantic. Daarmee is ze een van de vier rijkste mensen uit de techwereld die een klein deel van hun vermogen hebben geïnvesteerd in een journalistiek medium.

Haar vermogen wordt geschat op meer dan 20 miljard dollar. Dat geld heeft zij geërfd na het overlijden van Steve Jobs in 2011.