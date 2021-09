Eerste versterking Limburgse dijken van start in Arcen

De komende jaren wordt een reeks dijken in Limburg versterkt, verhoogd en verplaatst. De dijk in de gemeente Arcen is als eerste aan de beurt.

Demissionair minister Visser (Infrastructuur en Waterstaat) zette gisteren haar handtekening onder het dijkversterkingsplan voor Arcen. Langs de Maas zijn nog meer plekken waar de dijken niet hoog of sterk genoeg zijn. In totaal gaat het om zestien projecten. De noodzaak van de dijkversterkingen werd afgelopen juli onderstreept door de overstromingen in de provincie.

In Arcen is gekozen om een nieuwe dijk te bouwen. Die komt iets verder landinwaarts te liggen om meer ruimte te bieden aan de Maas. De dijk moet in 2025 af zijn.

Dorpsraad

De dorpsraad is tevreden met het plan. "Het is een feestdag voor Arcen", zei voorzitter Cecile van den Kroonenberg na de ondertekening tegen 1Limburg. Meerdere suggesties van de raad zijn meegenomen in het definitieve plan. Ook minister Visser is blij met het compromis. "Het hoogwater deze zomer heeft ons laten zien dat we veel meer moeten doen."

Met de aangekondigde verstevigingen is de kous volgens Waterschap Limburg nog niet af. "De zestien projecten die de komende jaren worden opgepakt zijn inmiddels al allemaal opgenomen in de begroting", zegt directeur Jos Teeuwen. "Maar er liggen nog meer opgaven en daar is meer geld voor nodig."