Haags raadslid verdacht van 'voorbereiding moordaanslag' op premier Rutte

Van Doorn zat eerder in de raad voor de PVV, maar die partij brak met hem in 2011. In 2012 bekeerde hij zich tot de islam.

Boumanjal voegt toe: "De stap die de DKDB naar moord maakt, is niet uit te leggen. Ze zijn wat mij betreft hun boekje te buiten gegaan en in de kramp geschoten." Volgens de raadsman is Van Doorn opgepakt op basis van "een onderbuikgevoel". "Als er een serieuze dreiging aan de hand is, laat je iemand de volgende dag niet meteen vrij."

Het OM wil geen verdere details geven over het doelwit en over Van Doorn, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Van Doorn wordt nog beschouwd als verdachte. Boumanjal zegt verder tegen de NOS dat Van Doorn verdacht wordt van voorbereiding van moord.

Tijdens het verhoor werd Van Doorn volgens zijn advocaat verteld dat Rutte bij alle drie die locaties aanwezig was geweest. De DKDB vond dat verdacht, omdat Van Doorn in augustus tijdens Haagse Indië-Herdenking ook al in de buurt van de premier was geweest.

Zijn advocaat Anis Boumanjal zegt tegen de NOS dat Van Doorn op weg was naar zijn moeder om haar kat medicijnen toe te dienen. Omdat de mantelzorger nog aan het werk was bij zijn moeder, besloot Van Doorn in de omgeving wat dingen te ondernemen. Hij ging naar de Albert Heijn, dronk wat op een terras en liep een sportschool binnen om te infomeren naar de abonnementsprijzen, aldus de raadsman.

Van Doorn werd zondagochtend door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) opgepakt. Die dienst is belast met de beveiliging van politici en bedreigde prominenten. Hij is inmiddels vrij, na een nacht te hebben doorgebracht in de cel.

Meerdere malen veroordeeld

Van Doorn is niet van onbesproken gedrag. Vandaag veroordeelde de rechter in Den Haag hem in een andere zaak. Het Haagse raadslid krijgt 120 uur taakstraf vanwege opruiing op Twitter. Hij schreef in 2018 en 2019 onder meer "Moge Allah swt de zionisten vernietigen" en "May Allah swt guide or destroy the enemies of the islam", in reactie op nieuws over militair optreden van Israël. Volgens de rechter heeft hij daarmee aangemoedigd tot het plegen van geweld tegen een specifieke groep mensen.

Op Twitter doet hij vaker zeer omstreden uitspraken. In 2018 vroeg hij zich af of de Tweede Wereldoorlog wel door de "goeden" gewonnen was: "Of waren de nazi's de beschermers van de Europese beschaving tegen het (o.a. Amerikaans) zionisme en het communisme van Stalin? Is er sprake van geschiedvervalsing? Iets om over na te denken..." Burgemeester Krikke van Den Haag riep hem op zijn uitspraak terug te nemen.

In maart vorig jaar deelde Van Doorn een artikel van de Israëlische krant Haaretz over een onderzoeksinstelling die bezig was een coronavaccin te ontwikkelen met de tekst: " 'Toevallig' het lab waar het virus ook is ontwikkeld?" Waarnemend burgemeester Johan Remkes tikte Van Doorn daarover op de vingers. Met de tweet speelde hij in op antisemitische complottheorieën over het ontstaan van het coronavirus.

Een maand eerder had de politie een inval gedaan bij Van Doorn op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Er lekte vroegtijdig uit dat Remkes Pauline Krikke als burgemeester tijdelijk op zou volgen. Van Doorn ontkende.

In 2015 werd Van Doorn in hoger beroep ook al eens veroordeeld tot een taakstraf, toen van 240 uur. Van Doorn had geheime stukken gelekt, een alarmpistool in huis en wiet verkocht aan minderjarigen.