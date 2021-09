'Haags raadslid brengt nacht door in cel na verdenking van aanval op Rutte'

De politie heeft zondag het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, aangehouden op verdenking van het beramen van een aanslag. Het doelwit zou mogelijk demissionair premier Rutte zijn. Dat schrijft het AD.

Van Doorn werd zondagochtend door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) opgepakt. Hij is inmiddels vrij, na een nacht te hebben doorgebracht in de cel. Volgens de krant liep Van Doorn die ochtend door een buurt in de Hofstad waar Rutte op dat moment ook was.

Volgens de DKDB, die aanwezig was om de demissionair premier te beveiligen, vertoonde Van Doorn 'verdacht gedrag'. Daarop werd de Haagse politicus door de DKDB aangesproken en aangehouden.

Het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover de NOS dat afgelopen zondag een man is aangehouden. Hij zou van plan zijn geweest om "een ernstig misdrijf voor te bereiden". Het OM wil geen verdere details geven over het doelwit, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Advocaat: aanhouden had niet gemogen

Volgens Van Doorns advocaat Anis Boumanjal heeft de de DKDB bij de aanhouding van het raadslid te krampachtig gehandeld. Dat zegt hij tegen het AD. "Er was geen redelijk vermoeden van schuld en om die reden had men mijn cliënt niet mogen aanhouden. Dat het hier gaat om Rutte maakt het niet anders." Boumanjal was voor de NOS niet direct bereikbaar voor commentaar.

Van Doorn was lid van de PVV, maar werd in 2011 uit de partij gezet. In 2012 bekeerde hij zich tot de islam.