'Ticketmaster vraagt alleen gevaccineerde mensen naar kantoor te komen'

Ticketwebsite Ticketmaster heeft zijn medewerkers gevraagd om gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus als ze op kantoor willen werken. Dat blijkt uit een mail die het bedrijf wereldwijd heeft verstuurd en dus ook naar zijn Nederlandse medewerkers. Dat meldt NU.nl. De nieuwssite heeft de interne mail ingezien.

Bedrijven mogen in Nederland volgens de wet niet eisen dat hun medewerkers gevaccineerd zijn of om een coronatoegangsbewijs vragen. Volgens NU.nl meldt Ticketmaster in de Engelstalige mail: "We verwachten dat iedereen die in onze kantoren werkt gevaccineerd is". Verder laat Ticketmaster in de mail weten dat "uitzonderingen onder speciale omstandigheden, zoals een negatieve test, moeten afgesproken worden met je leidinggevende".

'We moedigen het enkel aan'

Ticketmaster Nederland wil niet verder op de mail ingaan, maar laat aan de NOS weten dat zij vaccineren niet verplicht stellen voor medewerkers om naar kantoor te komen. "We moedigen het enkel aan."

Een anonieme werknemer laat volgens NU.nl echter weten dat het bedrijf mensen van wie bekend is dat ze niet gevaccineerd zijn, opbelt met de boodschap om thuis te blijven. "Wij willen niet op individuele gevallen ingaan", laat Ticketmaster desgevraagd weten.

Werkgevers willen kunnen controleren op vaccinatie

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland lieten begin deze maand weten dat wat hen betreft werkgevers de mogelijkheid zouden moeten kunnen krijgen om te zien of hun personeel is gevaccineerd, negatief is getest of is hersteld.

Als iemand niet gevaccineerd is of geen negatieve testuitslag kan laten zien, moeten werkgevers de mogelijkheid hebben om mensen verplicht thuis te laten werken of ter plekke een test aan te bieden, stellen de organisaties. Volgens hen is dat nodig om de werkplek veiliger te maken.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet eerder weten een vaccinatieplicht op de werkvloer uit te sluiten, maar dat werkgevers wel degelijk de vraag mogen stellen of iemand gevaccineerd is. "Ik zou zeggen: stel hem vooral, maar weet dat iemand er geen antwoord op hoeft te geven", zei hij.

Op een persconferentie op 14 september ging De Jonge iets verder door te stellen in gesprek met werkgevers en werknemers te willen over "wat mogelijk is".