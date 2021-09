Turnster Biles over dramatische Spelen: 'Had al ruim voor Tokio moeten stoppen'

Simone Biles heeft twee maanden geleden bijna alle olympische turnwedstrijden op het laatste moment afgezegd. Nu vertelt ze tijdens een openhartig gesprek met New York Magazine dat ze helemaal niet aan de Spelen in Tokio had moeten meedoen en spijt heeft van haar deelname.

"Als je kijkt naar alles wat ik de afgelopen zeven jaar heb doorgemaakt, had ik nooit meer in het olympisch team moeten komen", concludeert de 24-jarige Amerikaanse. "Ik had al ruim voor Tokio moeten stoppen, toen het in de media twee jaar lang over Larry Nassar ging. Het was te veel."

Turnarts Nassar misbruikte naast Biles honderden andere turnsters, waarvoor hij 175 jaar celstraf kreeg.

Topfavoriet trots op één keer op brons

Biles won in 2016 vier keer goud in Rio de Janeiro en ging als absolute topfavoriet naar Tokio. Daar kon het enkel nog opbrengen in actie te komen op de balk.

"Voor de andere onderdelen was het niet veilig voor me om mee te doen", lichtte ze toe, nadat ze boven haar eigen verwachting brons had gepakt. Als lid van de Amerikaanse ploeg kreeg ze nog zilver.

Simone Biles na het winnen van brons in Tokio: