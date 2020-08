Jubilerend PSG maakt in extra tijd abrupt einde aan droomseizoen Atalanta

Marquinhos viert de 1-1 tegen Atalanta - Reuters

Paris Saint-Germain is de eerste halvefinalist in de Champions League. In de slotminuten werd een achterstand tegen Atalanta Bergamo omgebogen in een zege (2-1), waarmee de droomvlucht van de Italiaanse provincieclub abrupt ten einde kwam. Op neutraal terrein in Lissabon trof Atalanta, met Marten de Roon, Hans Hateboer en de halve Nederlander Robin Gosens in de gelederen, zijn tegenpool. Bij de Fransen verdient sterspeler Neymar immers in zijn eentje al meer dan de voltallige selectie van de Italianen.

In tegenstelling tot de Franse opponent had Atalanta ondanks de felle coronauitbraak in Lombardije wél de competitie kunnen uitspelen. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini bezorgde de zwaar getroffen streek weer vreugde met spectaculair voetbal. Paris Saint-Germain had sinds maart de twee Franse bekerfinales gewonnen en een handvol vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Het gebrek aan ritme was zichtbaar toen Neymar na drie minuten vrij voor keeper Marco Sportiello hopeloos naast schoot. Atalanta had in de laatste competitiewedstrijden wat steken laten vallen, maar de nummer drie van de Serie A kwam na anderhalve week rust weer fris voor de dag in het Estádio La Luz. Fraaie krul Spelmaker Alejandro Gómez zag zijn schuiver worden gekeerd door PSG-doelman Keylor Navaz en Hateboer was gevaarlijk met een kopbal. Met wat geluk kwam de bal na 26 minuten voor de voeten van Mario Pasalic, die het overwicht van zijn ploeg bekroonde met een fraaie krul in de linkerhoek.

Mario Pasalic viert de 1-0 tegen PSG - Reuters

En dat terwijl Atalanta het moest doen zonder Josip Ilicic, de Sloveense sterspeler die om onduidelijke privéomstandigheden momenteel niet in actie kan komen bij de Italianen. Maar met de teamgeest van Atalanta zit het wel goed. In tegenstelling tot die bij Paris Saint-Germain, waar twee spelers zelfs hun aflopende contract met een paar weken weigerden te verlengen om de Champions League uit te spelen. De Belg Thomas Meunier vertrok naar Borussia Dortmund, terwijl Edinson Cavani zelfs nog niet een nieuwe club gevonden heeft. Dat het niet meer goed komt tussen Paris Saint-Germain en de Uruguayaan, bleek woensdagmorgen nog maar eens. Vijftigste verjaardag Paris Saint-Germain viert vandaag zijn vijftigste verjaardag, maar Cavani ontbrak als topscorer aller tijden in de collage van clublegendes die via sociale media werd gedeeld.

Neymar baalt van zijn gemiste kans - NOS