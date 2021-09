Frederieke Leeflang wordt nieuwe voorzitter NPO

Frederieke Leeflang wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Ze volgt per 1 januari Shula Rijxman op. De termijn van Rijxman loopt eind dit jaar af.

Leeflang is momenteel managing partner bij Deloitte Legal. Daarvoor zat ze in verschillende bestuurlijke raden. Zo was ze onder meer voorzitter van de raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), vicevoorzitter van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding en lid van de raad van toezicht van het Radboudumc.

Geen directe ervaring in mediawereld

Leeflang heeft geen directe ervaring in de mediawereld. "Maar ze brengt ruime bestuurlijke ervaring, verbindend leiderschap en een onbevangen vernieuwende blik mee", zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van de raad van toezicht van de NPO. Dat had zijn raad "als belangrijkste criteria" gesteld, zegt hij.

Leeflang noemt het een voorrecht om voorzitter te worden van de NPO. Ze benadrukt dat de publieke omroep "een sterke positie" heeft in het Nederlandse medialandschap. "Maar het is een dynamische omgeving waarin de NPO zich bevindt", zegt ze. "Juist in deze tijden met veel maatschappelijke vraagstukken is een heldere positionering en pluriformiteit van de publieke omroep voor de toekomst van groot belang, zowel organisatorisch als qua inhoud."