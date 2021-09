De vriend die in de rook verdween toen hij het cadeautje voor zijn verloofde pakte

Nu is precies vijftig jaar na dato. De verwoestende brand in Hotel 't Silveren Seepaerd in Eindhoven was een nationale ramp en ook een tragedie voor de voetballers van HFC Chemie, dan tegenstander van PSV in de UEFA Cup. Eén speler van de Oost-Duitse club liet die ochtend het leven, net als acht anderen. Zestien gasten raakten gewond.

Chemie Halle was tot begin jaren zeventig vooral een bescheiden middenmoter in de DDR-Oberliga, de hoogste divisie van het voormalige Oost-Duitsland. Mede dankzij de opkomst van een nieuwe generatie talentvolle spelers, die in 1969 Oost-Duits juniorenkampioen waren geworden, kende de club een sterk begin van het decennium.

De heenwedstrijd in een met 35.000 toeschouwers volgepakt Kurt-Wabbel-Stadion was in een 0-0 gelijkspel geëindigd. De return zou worden gespeeld op neutraal terrein in de Vliert in Den Bosch, vanwege een UEFA-straf voor PSV vanwege het gooien van een bierblikje op een grensrechter in het duel met Real Madrid het seizoen ervoor.

Wolfgang Schmidt was een van de grootste talenten van de club. Met negentien doelpunten was hij topscorer van de junioren-Oberliga geworden en met negentien jaar een van de jonkies in de groep. Wolfgang Hoffmann was een andere belofte, iets ouder, 21 jaar.

Samen op het voetbalinternaat

Schmidt en Hoffmann hadden samen op het voetbalinternaat van de club gezeten. Ze waren buren geweest, met hun kamers naast elkaar. "We hadden een zeer goede verstandhouding", zegt Schmidt. "Hij was meer dan een teamgenoot. Hij was een vriend. Zijn verloofde kende ik ook goed."

Hoffmann zou aanvankelijk helemaal niet met de selectie naar Eindhoven reizen, maar omdat spits Werner Peter om politieke redenen thuis moest blijven, mocht Hoffmann mee. De Oost-Duitse autoriteiten vermoedden bij aanvaller Peter vluchtgevaar, vanwege familieconnecties in het westen.