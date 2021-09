Drukste ochtendspits van het jaar door ongelukken en afsluiting A12

De afsluiting van de A12 tussen knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en Nieuwerbrug en een aantal ongelukken hebben volgens de ANWB geleid tot de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 08.30 uur stond er vanochtend 468 kilometer file.

Zoals verwacht leidde de afsluiting van de A12 tot meer drukte op de omleidingsroutes, maar tot echt grote problemen leidde dat niet. Wel stond op de A27 van Utrecht naar Gorinchem rond 08.00 uur negen kilometer file, meldden de ANWB en Rijkswaterstaat.

Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat daar normaal in de ochtend geen file staat. Op de A2 en A4 was het ook drukker vanwege de afsluiting, meldt de woordvoerder. Ook op verschillende binnenroutes was het iets drukker, meldt Omroep West.

Verder leidde een aantal ongelukken tot lang oponthoud. Zo stond op een ander punt op de A27 een lange file. Ook op de A28 stond een file na een ongeluk. Rijkswaterstaat noemt verder de terugkeer van veel mensen naar kantoor vanwege de aangepaste coronaregels als reden voorde toegenomen drukte en spreekt van "een samenloop van omstandigheden".

Groot onderhoud

De drukke verkeersader op de A12 ging gisteravond om 21.00 uur dicht vanwege groot onderhoud en blijft tot 7 oktober 05.00 uur afgesloten. Het verkeer van Utrecht naar Den Haag wordt omgeleid via de A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de A2, A27 en A15.

De snelweg is dicht vanwege groot onderhoud. Viaducten worden opgeknapt, defecte verlichting wordt gerepareerd en er wordt gemaaid. Waar nodig komen er nieuwe matrixborden en detectielussen.

Tussen Woerden en Reeuwijk wordt versleten asfalt vervangen door zogenoemd 'stil' zoab (zeer open asfaltbeton). Daarnaast worden pechhavens, bermen en vangrails opgehoogd tot de hoogte van het nieuwe wegdek.