Coronadebat eindigt in tumult: 'De coalitie is letterlijk weggerend'

PVV-leider Wilders had een hoofdelijke stemming aangevraagd voor zijn voorstel over een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Hij besloot daartoe nadat bij de stemming per partij, de stemmen staakten.

"De coalitie is massaal weggelopen, dat is een schande", zei Wilders. Ook GroenLinks-leider Klaver was boos. "Collega's die weglopen zodat we geen quorum hebben, dat is ronduit ondemocratisch. Onbehoorlijk."

"Kamerleden die in vredestijd het gebouw ontvluchten, ik geloofde Wilders niet toen hij het net zei", zei PvdA-leider Asscher. "Ongehoord en het getuigt niet van respect."

Kamerlid Van Meenen, van coalitiepartij D66, laat via Twitter weten dat er geen sprake is van 'wegrennen'. De Kamer heeft zelf vastgesteld dat er meer tijd moet worden genomen voor een hoofdelijke stemming, stelt hij: