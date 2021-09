Mede dankzij Vanenburg en Witschge is het cynisme rondom Álvarez verdwenen

Edson Álvarez viert zijn doelpunt met Daley Blind - Getty Images

Wat is het verschil tussen de Edson Álvarez van een jaar geleden en die van vandaag? Tussen de miskoop die knokt voor speelminuten en de mannetjesputter die knokt om Ajax' stilisten de vrijheid te gunnen die ze tot grote hoogten stuwt? "De mentale rust die ik gevonden heb. Ik kan tijd met mijn familie doorbrengen en voel me goed." Álvarez' prestaties vertonen inderdaad een opvallende stijgende lijn, sinds zijn vriendin en dochtertje in januari naar Nederland kwamen. Tot dan had hij het zwaar met de gedwongen scheiding gehad, zó zwaar dat hij "zeker naar Mexico was teruggegaan als Licha (Lisandro Martínez) er in die periode niet was geweest". 15 miljoen euro Hoewel hij twee jaar geleden op prachtige wijze de 2-0 tegen de touwen schoot in de groepsfase van de Champions League tegen Lille, wist hij toen niet de status te bemachtigen die hij nu heeft. Hij was voor maar liefst 15 miljoen euro gekocht van Club América, maar het publiek raakte in de eerste maanden niet overtuigd en was voornamelijk cynisch. In praatprogramma's werd het woord 'miskoop' al in de mond genomen.

Ajacied Alvarez ziet zichzelf niet als basisspeler: 'Dat zou arrogant zijn' - NOS

Na de wedstrijd tegen FC Groningen, waarin hij de belangrijke openingstreffer voor zijn rekening nam, loopt Álvarez trots met dochtertje Valentina rond. De serieuze blik van de Mexicaan verdwijnt als bij toverslag, als het moment ter sprake komt. "Ze vond het een beetje spannend", lacht Álvarez. "Maar het was erg leuk." Met een beetje goede wil valt even later eenzelfde, bijna vaderlijke trots waar te nemen bij Erik ten Hag richting Álvarez zelf. De Ajax-trainer steekt zonder enige terughoudendheid de loftrompet over zijn stofzuiger op het middenveld, die hij een sterke ontwikkeling zag doormaken. "Zeker in de restverdediging, in de omschakeling, is hij zó waardevol voor de ploeg", vindt Ten Hag. "Ik vond hem tegen FC Groningen fantastisch. Hij heeft zo veel counters onderbroken."

Ten Hag roemt 'fantastische' Alvarez: 'Hij heeft een geweldige mentaliteit' - NOS

Maar de Mexicaan is - inmiddels - meer dan een breker alleen, benadrukt Ten Hag. "Hij maakt zich in opbouwende zin zó goed aanspeelbaar iedere keer, dat een tegenstander echt inspanningen moet verrichten om daarop uit te stappen, waardoor op andere posities ruimte ontstaat." Die 'oriëntatie', zoals Ten Hag het noemt, het besef waar je moet lopen ten opzichte van de bal en je ploeggenoten, was één van Álvarez' voornaamste verbeterpunten. Samen met zijn wendbaarheid en techniek, met hem in de ploeg verliep Ajax' opbouw trager en voorspelbaarder. Oriëntatie en techniek "Maar nu ziet iedereen denk ik dat hij daar vele malen beter in geworden is. Dat heeft te maken met oriëntatie, dat doet hij steeds beter, maar zeker ook met techniek", legt Ten Hag uit. "Hij is daar met techniektrainers mee aan de slag gegaan, zoals met Gerald Vanenburg, Richard Witschge en Christian Poulsen. En je ziet hem groeien, dat vind ik hartstikke mooi. Hij wil er ook veel tijd in steken, omdat hij gewoon een geweldige mentaliteit heeft, zich wil verbeteren. En wil winnen."

Edson Álvarez na het winnen van de KNVB-beker, met op de achtergrond Gerald Vanenburg en Richard Witschge

Ook Álvarez zelf constateert dat het "al een stuk beter" gaat. "Vijf minuten na de training ga ik met oefeningen aan de gang. Dan krijg ik ballen snel aangespeeld en dat leert mij om wendbaarder te worden en sneller te draaien." Het geeft het spel van de middenvelder een extra dimensie. De Edson Álvarez van een jaar geleden stortte zich met volle overtuiging in de duels, veroverde ballen en ging in al zijn furie soms over de schreef. De Álvarez van vandaag voegt daar kwaliteiten in balbezit aan toe, is meer en meer allrounder. En niemand die hem nog een miskoop durft te noemen.

Ajax speelt vanavond de tweede groepswedstrijd in de Champions League. In de Johan Cruijff Arena is Besiktas de tegenstander. De Turkse kampioen mist een elftal aan spelers, onder anderen Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Welinton Souza en Miralem Pjanic ontbreken. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te volgen via ons liveblog op de online platformen en op NPO Radio 1. In het journaal van 23.30 uur is een samenvatting te zien.