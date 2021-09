Wekdienst 28/9: Staking in de zorg • Mogelijke hinder door afsluiting A12

Goedemorgen! In de zeven grote academische ziekenhuis worden vandaag alleen zondagsdiensten gedraaid. En er is een kort geding tegen de staat vanwege het coronatoegangsbewijs.

Rond het Utrechtse restaurant Waku Waku is het afgelopen avond onrustig geweest. Er verzamelden zich tientallen mensen om te voorkomen dat de politie de horecagelegenheid zou sluiten. Burgemeester Dijksma had eerder op de dag bepaald dat het restaurant dicht moet omdat het gasten niet controleerde op hun coronapas.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Slablaadjes die precies op een hamburgerbroodje passen, broccoli met een dunne steel die consumenten wél willen eten in plaats van dikke stelen die worden weggegooid, en bloemkolen die wit blijven. Want geel-geworden bloemkolen kopen we niet, in de veronderstelling dat die niet meer goed zijn.

Het zijn zomaar wat innovaties die deze week te zien zijn in het Noord-Hollandse Grootebroek op het Field of Innovation, een evenement voor telers en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld supermarkten. Wereldwijd wordt zo'n 30 procent van alle geoogste groenten en fruit verspild. Om dat percentage omlaag te krijgen, wordt er in de sector hard gewerkt aan nieuwe groentes die beter aansluiten bij de wensen van consumenten.

Rechts zie je de 'nieuwe broccoli':