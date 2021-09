Nieuwe groentes tegen verspilling: bloemkooltjes en broccoli met dunne stelen

Slablaadjes die precies op een hamburgerbroodje passen, broccoli met een dunne steel die consumenten wél willen eten in plaats van dikke stelen die worden weggegooid, en bloemkolen die wit blijven. Want geel-geworden bloemkolen kopen we niet, in de veronderstelling dat die niet meer goed zijn.

Het zijn zomaar wat innovaties die deze week te zien zijn in het Noord-Hollandse Grootebroek op het Field of Innovation, een evenement voor telers en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld supermarkten. Wereldwijd wordt zo'n 30 procent van alle geoogste groenten en fruit verspild. Om dat percentage omlaag te krijgen, wordt er in de sector hard gewerkt aan nieuwe groentes die beter aansluiten bij de wensen van consumenten.

Lotfi Bani van Syngenta, een bedrijf dat nieuwe rassen teelt: "Het duurt gemiddeld zeven jaar om een nieuw ras te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is de hamburgersla. Behalve dat die precies past op een broodje, is die sla ook wat dikker. Die blijft langer knapperig en daardoor hoeft er minder weggegooid te worden", zegt Bani vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Broccoli met dunne steel

De broccoli die we nu in de supermarkt kopen, heeft een dikke stronk. Bani: "Veel consumenten moeten daar niets van hebben en snijden dat deel eraf. Hartstikke zonde, want behalve dat die steel lekker is, zitten er ook heel veel vitamines in."

Maar om de consument toch tegemoet te komen, ligt er binnenkort een broccoli in de winkel met een dunne steel. "Die hoef je dus niet meer weg te gooien."

Over de bloemkool hebben veel mensen het vooroordeel, dat als ie verkleurd is, niet meer goed is. Dat is een misvatting: "Wat we gedaan hebben, is een bloemkool ontwikkelen die wit blijft", aldus de Syngenta-woordvoerder. En nieuw zijn ook bloemkooltjes: "Er zijn toch steeds meer kleine huishoudens. Wat moeten die met een grote bloemkool? Ze gooien de helft weg. Doodzonde. Vandaar een soort die beter is afgestemd op de wens van veel consumenten."