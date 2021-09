Noord-Korea doet nieuwe rakettest en haalt uit naar de VS

Noord-Korea heeft volgens Zuid-Korea en bondgenoten opnieuw een rakettest uitgevoerd, er zou een projectiel zijn terechtgekomen in zee. Het zou gaan om een korteafstandsraket.

Ook de Verenigde Staten maken er melding van. Eerst wereld gezegd dat er geen onmiddellijk gevaar van is uitgegaan voor Amerikanen of bondgenoten, maar in een latere verklaring werd de test juist veroordeeld vanwege het gevaar voor buurlanden en de internationale gemeenschap. Hij is bovendien in strijd met verschillende VN-resoluties, aldus het State Department.

De beschuldiging van Zuid-Korea volgde kort voordat de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur de Verenigde Staten had opgeroepen hun "vijandige opstelling" ten opzichte van Pyongyang op te geven.

'Nationale harmonie'

Volgens Kim Song heeft Noord-Korea het recht om zich te verdedigen en om wapens te testen. Zuid-Korea kreeg ook een veeg uit de pan, de zuiderbuur zou goede betrekkingen met westerse bondgenoten prefereren boven "nationale harmonie". Song zei dat de gezamenlijke militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea moeten stoppen.

De afgelopen weken heeft Noord-Korea weer vaker wapentests gedaan. Het land werkt volgens deskundigen aan een langeafstandsraket die een nucleaire lading kan dragen, iets wat de VS pertinent wil voorkomen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil voorlopig niet praten met Washington, onder meer vanwege sancties en het "vijandige" buitenlandbeleid.

President Bidens voorganger Trump had in februari 2019 nog een ontmoeting met Kim Jong-un, maar sindsdien ligt overleg over het Noord-Koreaanse nucleaire programma stil.