R. Kelly schuldig bevonden aan gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting

R. Kelly is in een rechtbank in New York schuldig bevonden aan mensenhandel met als doel gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting, en afpersing. Volgens Amerikaanse media riskeert hij een jarenlange gevangenisstraf.

Op de tweede dag van de beraadslagingen in de misbruikzaak tegen Kelly achtte een twaalfkoppige jury hem schuldig. De zaak ging op 18 augustus van start. De muzikant beweert zelf onschuldig te zijn. De verdediging noemt de vrouwen die hem beschuldigen "groupies".

Aanklagers portretteerden de 54-jarige muzikant als een roofdier, een gebruikelijke term in de Verenigde Staten voor verdachten van seksueel misbruik. Hij zou meer dan 25 jaar lang zijn bekendheid hebben gebruikt om zijn slachtoffers te lokken en te chanteren.

Het misbruik was georganiseerd, volgens de aanklagers: Kelly zou aan het hoofd staan van een groep die decennialang vrouwen en meisjes misbruikte. Bij het maskeren van het misbruik zou de zanger leden van zijn entourage hebben ingezet. The New York Times beschrijft de zaak als het '#MeToo-moment' van de muziekindustrie.

De straf van R. Kelly, die voluit Robert Kelly heet, wordt volgend jaar op 4 mei bepaald. Naast de zaak in New York lopen er ook een federale zaak en twee zaken in de staten Illinois en Minnesota.

Misbruik breed uitgemeten in documentaire

Sinds de jaren 90 hebben meerdere vrouwen Kelly van misbruik beschuldigd. Hij verwierf in die tijd bekendheid met wereldhits If I could turn back the hands of time en I believe I can fly.

Het seksuele misbruik werd in 2019 breed uitgemeten in de documentaire Surviving R. Kelly. Een aantal maanden na het verschijnen van de documentaire werd hij aangehouden. Een producent zegt op Twitter dat ze de slachtoffers dankbaar is: "zij die hebben gepraat, en zij die dat niet hebben gedaan."