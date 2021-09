Online gokken mag straks bij tien bedrijven

In totaal hebben 29 grotendeels Nederlandse bedrijven een vergunningsaanvraag gedaan. De afgevallen bedrijven voldoen op dit moment niet aan de eisen van de wet. Grote internationale gokbedrijven zitten vooralsnog op een strafbank , omdat ze via een trucje Nederlandse spelers jarenlang hebben laten gokken op hun sites.

Aanstaande vrijdag gaat de nieuwe gokwet in. Het doel is dat over drie jaar 80 procent van de spelers gokt bij een bedrijf met een vergunning. De tien aanbieders die nu een vergunning krijgen, voldoen aan de hoge eisen die zijn gesteld, vertelt René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, in Nieuwsuur.

Of het sluitend gaat worden, gaan we zien.

Op dit moment spelen ruim 800.000 Nederlanders op illegale sites. Per jaar geven ze er naar schatting 500 miljoen euro aan uit. Jansen: "Velen weten niet eens dat het illegaal is. Er is nu geen toezicht op. Wij kunnen ook niet echt interveniëren hoe ze dat spel doen. Voor het eerst krijgen we nu instrumenten waarmee we echt kunnen ingrijpen."

Uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van de VNLOK blijkt dat een kwart van alle spelers het afgelopen jaar weleens (financiële) problemen heeft ondervonden door online gokken. Daarnaast blijkt ook dat 54 procent van de Nederlandse gokkers het gevoel heeft verleid te worden om door te spelen door online casino's.

De gokwet geeft daar volgens Jansen een belangrijk antwoord. "Of het sluitend gaat worden, gaan we zien. Je mag geen bonussen aanbieden gedurende het spel. Dat er ook als verdacht speelgedrag dat er moet worden ingegrepen door de aanbieder, waar wij dan weer op kunnen toezien. Er zitten meer checks en balances op dan in het volkomen illegaal laten."

Curaçao

De vrees bestaat dat een deel van de gokkers straks naar illegale casino's gaat die opereren vanaf Curaçao. Op Curaçao worden een aantal illegale websites gefaciliteerd. De Kansspelautoriteit houdt geen direct toezicht op het eiland. "Wat we wel kunnen doen is het leven van de aanbieders zuur maken. We zullen ook internationale samenwerking opvoeren. Wij zullen ook hoge boetes opleggen, waarbij ik meteen de relativering maak: vaak betalen ze niet eens."