KNMI beëindigt code oranje, ergste hitte is voorbij

Het KNMI heeft code oranje voor extreme hitte, die van kracht was voor het zuiden en zuidoosten van het land, beëindigd. Het weerinstituut verwacht dat de temperatuur morgen nergens meer boven de 35 graden zal uitkomen.

Het warme weer van de afgelopen dagen houdt nog wel aan, maar zo heet als het de afgelopen dagen was wordt het niet meer. Na donderdag volgt volgens het KNMI "een langzame afkoeling". Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft wel van kracht. Daardoor blijft voor het hele land, behalve voor de Wadden, code geel actief.

Hittegolf

De afgelopen dagen was in Nederland sprake van recordwarmte, meldt Weerplaza. Voor morgen worden in De Bilt nog wel tropische temperaturen verwacht van boven de 30 graden. Daarmee zou een recordreeks van acht dagen op rij met tropische dagen worden gevestigd.

De hittegolf begon woensdag en was zondag officieel een feit, toen het voor de vijfde dag op rij meer dan 25 graden werd in De Bilt. Ook was het toen al drie dagen meer dan 30 graden, waardoor er officieel sprake was van een hittegolf.

Het is de vijfde hittegolf in twee jaar tijd.