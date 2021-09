Nog altijd geen overwinning voor Clijsters op WTA-tour sinds tweede comeback

De inmiddels 38-jarige Clijsters, goed voor 41 WTA-titels in haar carrière, hield al eens een pauze tussen 2007 en 2009 en zette vervolgens in 2012 een punt achter haar tennisloopbaan. Zeven jaar later kwam de verrassende aankondiging dat ze nogmaals een comeback ging maken.

Tennisster Kim Clijsters heeft sinds haar tweede comeback op de WTA-tour nog altijd geen wedstrijd gewonnen. Ook op het toernooi van Chicago verloor ze al in de eerste ronde. De Taiwanese Hsieh Su-Wei, de nummer 97 van de wereld, was in drie sets te sterk: 6-3, 5-7, 6-3.

It's out there :) "Kim Clijsters announces 2020 comeback - I love the challenge" https://t.co/MsQVxjy93S

Begin 2020 stond de Belgische, die drie keer de US Open en één keer de Australian Open won, voor het eerst in acht jaar weer op de tennisbaan. Zonder succes. Ook anderhalf jaar later heeft ze nog geen overwinning weten te boeken op de WTA-tour.

Veel wedstrijden heeft ze niet gespeeld sinds haar comeback. Voor het uitbreken van de coronapandemie kwam ze tot slechts twee wedstrijden en na de US Open van 2020 lag haar carrière wederom even stil. In oktober onderging ze een knie-operatie en in januari volgde een coronabesmetting.

"Natuurlijk ga je dan wel eens twijfelen of het nog wel de moeite waard is", verklaarde Clijsters in een videoconferentie. "Die pandemie maakte het er niet eenvoudiger op. Vrij snel heb ik daarom besloten nog een paar maanden te wachten. Zo dringend is het nu allemaal ook weer niet."

Wildcard voor Chicago

Na een jaar uit beeld te zijn geweest, stond Clijsters maandag weer op de baan. Ze had een wildcard gekregen voor het WTA-toernooi van Chicago en begon sterk aan de partij tegen Hsieh. De Belgische pakte een 3-0 voorsprong, waarna ook de Taiwanese voor het eerst haar service behield.