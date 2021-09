FBI-cijfers: vorig jaar recordstijging moorden in VS

Het aantal moorden in de Verenigde Staten is vorig jaar met 30 procent gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse federale politiedienst FBI. Het is de grootste stijging sinds de start van de metingen in 1960. Het totaal aantal zware delicten ging juist omlaag.

Het aantal moorden in de VS steeg met zo'n 4900, naar ruim 21.500. Het aantal moorden ging vooral in de zomermaanden hard omhoog en bleef daarna op een hoog niveau. Het totale aantal moorden is nog wel minder dan in de jaren 80. Volgens de FBI werd 77 procent van de moorden gepleegd met een vuurwapen. In 2019 was dat 74 procent.

Volgens The New York Times werden in meerdere steden, zoals Albuquerque, Memphis, Milwaukee, Tulsa en Des Moines, de meeste moorden ooit geregistreerd.

Grote steden

In New York City werden zo'n 500 moorden gemeld. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan in 2019, maar wel minder dan in 1990, toen 2200 mensen om het leven werden gebracht. In Los Angeles waren er 351 moorden, honderd meer dan in 2019. Het record daar stond op 1010 in 1980.

In totaal werden ruim 9900 zwarte mensen, 7000 witte mensen, bijna 500 mensen met een andere etniciteit en zo'n 300 mensen met een onbekende etniciteit werden vermoord. Van zo'n 14.000 mannen en 3600 vrouwen is bekend dat ze om het leven zijn gebracht.

Coronacrisis

Deskundigen zeggen tegen Amerikaanse media dat er geen eenduidige verklaring is voor het aantal moorden, maar wijzen op het destabiliserende effect van de coronacrisis. Mensen verloren naasten en raakten daardoor gestrest, verloren hun baan en belanden in grote onzekerheid. Ook werden er meer wapens verkocht.

Het aantal gemelde moorden is overigens niet compleet. Zo'n 16.000 van de 18.000 federale, regionale en lokale overheden en instellingen hebben hun misdaaddata gemeld bij de FBI, maar instellingen zijn daartoe niet verplicht.