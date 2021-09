Ook technici en muzikanten geraakt door boycot coronapas grote artiesten

Nielson, Hans Teeuwen, Jandino Asporaat en nu ook Douwe Bob. Steeds meer artiesten weigeren op te treden zolang toeschouwers een coronatoegangspas moeten laten zien. Maar hierdoor lopen de betrokken technici en achtergrondmusici ook inkomsten mis. "Het is heel zuur dat er nu weer heel veel kan en mag, maar dat die mensen toch met lege handen staan", zegt de Kunstenbond.

Douwe Bob maakte zijn besluit gisteravond bekend. "Ik ben net voor het eerst geweigerd bij een bioscoop, omdat ik geen QR-code heb", zei hij in een videoboodschap op Instagram. "En toen werd het na alle verhalen wel heel echt: 'Jij komt er niet in, want jij hebt geen code.'"

Volgens de zanger is het discriminerend dat alleen toeschouwers welkom zijn die met een QR-code kunnen bewijzen dat ze negatief zijn getest, gevaccineerd zijn of zijn hersteld van corona. Andere artiesten besloten dus al eerder om hun optredens om deze reden af te blazen.

'Technici de dupe'

"Het is mooi dat die artiesten op deze manier voor hun principes staan", zegt woordvoerder Peter van den Bunder van de Kunstenbond. "Maar ten koste van wie gebeurt dit?" Volgens hem wordt vaak onderschat hoeveel mensen, naast de artiest, betrokken zijn bij een optreden. "Dat loopt uiteen van twee technici voor licht en geluid tot een productie met meer dan duizend medewerkers, zoals bij het Eurovisie Songfestival."

Begeleidende musici, licht- en geluidsmensen en decorbouwers zijn vrijwel allemaal freelancer. "De pijn zit erin dat ze voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van anderen en het risico van nog meer afgezegde optredens kunnen ze na anderhalf jaar corona bijna niet meer opvangen", zegt Van den Bunder.