Vijf verdachten opgepakt voor dood Badhoevedorper Bas van Wijk

De politie heeft vijf verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dood van Bas van Wijk. De 24-jarige man uit Badhoevedorp werd zaterdag doodgeschoten op een strandje in park De Oeverlanden bij Amsterdam.

Twee verdachten, mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam, werden door arrestatieteams aangehouden in Zandvoort. In Amsterdam werden op diverse locaties de andere verdachten opgepakt: een Amsterdammer van 20 jaar oud, een van 19 jaar en een van 18 jaar oud.

De verdachten zitten vast en in volledige beperkingen. De politie zegt daarom verder niets te melden over de verdenkingen tegen de vijf.

Hoe de politie de verdachten op het spoor is gekomen, kan een woordvoerder ook nog niet vertellen. "Heel hard politiewerk heeft uiteindelijk naar deze vijf verdachten geleid", zegt woordvoerder Marijke Stor.

Diefstal

Waarom Van Wijk werd neergeschoten is nog altijd niet bekend. Getuigen zeiden de afgelopen dagen in de media dat hij een groepje mannen aansprak die een duur horloge van een vriend van hem wilden stelen. De politie kan niet zeggen of dat klopt.

"Het is nog niet 100 procent duidelijk wat er in het park is gebeurd. Daarom sluiten we andere scenario's niet uit", zegt Stor. "Daarom roepen we iedereen met beelden of informatie op om die met ons te delen."

Bij de plek waar het gebeurde kwamen eerder deze week mensen bij elkaar en werden bloemen gelegd: