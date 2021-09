Nederlanders geven 500 miljoen euro uit aan illegale online casinospelletjes

Roulette, Bingo, Blackjack of de fruitautomaat. Thuis vanaf de bank gokken bij een illegaal casino wordt steeds populairder. Maar ruim 60 procent van de spelers heeft er geen idee van dat online gokken in Nederland nu nog verboden is. Vrijdag wordt een nieuwe wet ingevoerd. Dan mogen casino's met een vergunning online kansspelen gaan aanbieden.

Op dit moment spelen ruim 800.000 Nederlanders op illegale sites, zoals Unibet en Pokerstars. Het is weliswaar verboden om bij deze bedrijven te gokken, maar het wordt al jaren gedoogd door de politiek. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft de internationale goksites deze week opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt, anders kunnen ze torenhoge boetes verwachten.

Geschat wordt dat Nederlandse gokkers dit jaar samen zo'n 500 miljoen euro uitgeven bij illegale online casino's. Om een einde te maken aan het illegale gokken en om de markt te reguleren, is het vanaf 1 oktober toegestaan om te spelen bij casino's met een vergunning. Deze week wordt bekend welke bedrijven er één krijgen. Nu is het alleen toegestaan om online de Toto in te vullen en bij ZEturf te wedden op paarden.