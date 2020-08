Kosovaarse kampioen eerste slachtoffer van streng coronabeleid UEFA

Het nieuwe Champions League-seizoen is amper begonnen of de eerste rel rond de strenge coronamaatregelen dient zich al aan. De UEFA heeft FC Drita woensdag uitgesloten van verdere deelname, tot grote woede van de Kosovaarse kampioen.

"We zijn diep verontwaardigd. We dragen dit over aan onze advocaten om alle mogelijke juridische stappen te bekijken", liet de gedupeerde club meteen weten. "Het is nog niet afgelopen."

Drita kampt met coronabesmettingen binnen de selectie, waardoor het kwalificatieduel voor de eerste voorronde dinsdag op het laatste moment werd afgelast. De UEFA heeft tegenstander Linfield FC uit Noord-Ierland nu tot winnaar uitgeroepen. Drita mag verder in de tweede voorronde van de Europa League.

Minitoernooi

Drita en Linfield hadden zich geplaatst voor de finale van een minitoernooi met de kampioenen van vier kleine voetballanden. De wedstrijden werden gespeeld op het complex van de UEFA in Nyon. De Zwitserse autoriteiten schrijven tien dagen quarantaine voor na de besmettingen bij Drita, waardoor het duel met Linfield niet op korte termijn kan worden ingehaald.