Hofland stopt met wielrennen door aanhoudende maag- en darmproblemen

Moreno Hofland (30) heeft zijn profcarrière als wielrenner noodgedwongen moeten beëindigen. De renner van EF Education kwakkelde jarenlang met maag- en darmklachten en zag nu geen andere optie dan stoppen.

"Ik heb sinds het begin van het jaar last van buikklachten. Na een hoop onderzoeken blijkt dat ik maag-darm ischemie heb, dat betekent dat ik te weinig zuurstofrijk bloed bij m'n maag krijg tijdens het fietsen." Daardoor heeft Hofland enorm veel last van buikpijn bij intensieve inspanning.

Hofland heeft van alles geprobeerd om de klachten te verminderen, maar niets hielp. "Ik ben de laatste twee maanden aan het testen geweest met voeding en supplementen, maar er is helaas niks aan te doen."

Bekijk hieronder het hoogtepunt in de carrière van Moreno Hofland, zijn zege in de tweede etappe van Parijs-Nice in 2014: