Ten Hag moet kiezen tussen Klaassen en Berghuis: 'Gelukkig ben ik vrij goed in kiezen'

Maar zo vanzelfsprekend is een basisplaats van Klaassen, die voor zijn blessure in uitstekende vorm verkeerde, niet meer. Bij zijn afwezigheid greep Steven Berghuis zijn kans als aanvallende middenvelder. Ervan uitgaande dat Ten Hag voor Antony kiest op rechtsbuiten zal hij dus een keuze moeten maken tussen Klaassen en Berghuis.

"Hij is er natuurlijk een paar weken uit geweest, maar niet zo lang dat het alarmerend is. Bij het Nederlands elftal heeft hij nog drie wedstrijden in één week gespeeld. Ik denk zeker dat hij kan starten", zei Ten Hag maandag.

"Uiteindelijk zullen we wel keuzes moeten maken, dat klopt. Gelukkig ben ik daar vrij goed in", zei Ten Hag vol zelfvertrouwen.

"In de Champions League zijn er geen makkelijke wedstrijden", vindt Ten Hag. "Ik heb even naar de selectie gekeken en die is heel erg groot."

Mooie mijlpaal Blind

Daley Blind kan tegen Besiktas zijn vijftigste Champions League-wedstrijd spelen. De verdediger speelde ook mee toen Ajax twee jaar geleden de halve finales van de Champions League haalde. Ook nu beschikt Ajax over een sterke selectie en is de vorm groot. Dus rest de vraag: zijn deze teams te vergelijken?

"Dat is lastig. We zijn nu een heel ander elftal, er zijn een hele hoop jongens vertrokken. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn. We moeten groeien in zo'n toernooi. We moeten zorgen dat we elke wedstrijd het beste uit onszelf halen en zo kunnen we tot grote hoogtes komen."