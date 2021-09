Macron bij werkbezoek geraakt door klein rond voorwerp

De Franse president Macron is vanmiddag tijdens een werkbezoek in Lyon bekogeld met een klein rond voorwerp, dat lijkt op een ei of een pingpongbal. Op beelden is te zien dat het ronde voorwerp van zijn schouder stuitert. In het publiek riep iemand "Vive la revolution" (Leve de revolutie).

Volgens de krant Le Parisien wilde Macron met de man in gesprek gaan. "Als hij me iets te vertellen heeft, laat hem dan komen", zei de president nadat hij was bekogeld.

Macron was in Lyon voor een internationale horecabeurs. In juni werd Macron tijdens een werkbezoek in het zuidoosten van Frankrijk in zijn gezicht geslagen.