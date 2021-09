FC Cincinnati ontslaat trainer Jaap Stam

Jaap Stam moet vertrekken bij FC Cincinnati. De Nederlandse trainer is vanwege tegenvallende resultaten per direct ontslagen.

De 49-jarige Stam verloor afgelopen weekend met 4-2 van DC United. Het was in 25 wedstrijden alweer de dertiende nederlaag in de Eastern Conference. Er werd acht keer gelijkgespeeld en slechts vier keer gewonnen. Alleen Toronto deed het dit seizoen slechter.

Voorzitter Jeff Berding van FC Cincinnati zag geen andere mogelijkheid dan Stam te ontslaan. "Het was duidelijk dat een verandering noodzakelijk was. Daarom heeft de club na veel wikken en wegen de beslissing genomen om nu naar de toekomst te kijken en niet langer met Jaap verder te gaan."

Ook assistent-trainer Said Bakkati, die tegelijk met Stam bij Cincinnati begon, moet vertrekken bij de club.

Tyrone Marshall, de coach van het Onder 23-team, neemt de taken van Stam voorlopig waar zolang de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer bezig is.