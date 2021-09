Instagram stopt voorlopig met ontwikkeling kinderversie

Instagram zet de ontwikkeling van een speciale kinderversie van het platform voorlopig stil. Het bedrijf maakte in maart bekend te werken aan een versie voor kinderen van onder de 13, die nu niet welkom zijn op Instagram. De aankondiging ervan leidde al snel tot veel kritiek.

Het hoofd van Instagram, Adam Mosseri, schrijft nu in een verklaring dat het bedrijf nog altijd vertrouwen heeft in het project, maar dat uitstel het bedrijf de tijd geeft om met ouders, deskundigen, beleidsmakers en overheden te praten over hun zorgen.

Volgens Mosseri zijn die gesprekken nodig om "de waarde en het belang" van het project voor jonge tieners duidelijk te maken. "De werkelijkheid is dat kinderen nu al online actief zijn", schrijft hij.

Verontruste ministers

De kritiek op het nieuwe jeugdplatform van Instagram kwam onder meer van de juridische top van 44 Amerikaanse deelstaten. Zij riepen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg op te stoppen met de ontwikkeling van de kinderversie van het platform, in het belang van het "mentale en fysieke welzijn van kinderen".

Ze wezen ook op de gevaren van online kinderlokkers en cyberpesten, en op de moeite die Facebook nu al heeft om kinderen op hun platforms te beschermen.

Controle voor ouders

Volgens Instagram-hoofd Mosseri is het beter voor kinderen onder de 13 om een eigen versie te hebben. "We denken vrij zeker dat het voor ouders beter is om hun kinderen toegang te geven tot een Instagram-versie die echt voor hen is gemaakt", schrijft hij. "Een plek waar ouders controle kunnen houden."

Mosseri zegt dat de kinderversie bedoeld is voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Voor toegang ertoe zouden ouders toestemming moeten geven. Bovendien is het idee dat ouders alles kunnen zien wat de kinderen doen, zoals de tijd die er op de app wordt doorgebracht en wie er berichten stuurt.