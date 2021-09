Anti-corruptie-orgaan: Poolse rechtsstaat verder afgegleden

De afgelopen jaren is de positie van de onafhankelijke rechtspraak in Polen nog verder afgezwakt. Dat concludeert het anti-corruptieorgaan GRECO van de Raad van Europa in zijn nieuwste rapport.

In 2018 concludeerde GRECO ook al dat het niet goed ging met de Poolse rechtsstaat. "Jammer genoeg is de situatie sindsdien verslechterd door een aantal wetten die in 2019 zijn aangenomen", schrijft het anti-corruptieorgaan.

Met name de omstreden tuchtkamer voor rechters is GRECO een doorn in het oog. De in 2017 opgerichte disciplinaire kamer van het Poolse hof kan rechters bestraffen. Deze tuchtkamer is samengesteld uit rechters die zijn geselecteerd door de nationale raad voor de rechterlijke macht, die weer is gekozen door het door regeringspartij PiS gedomineerde parlement.

Hoewel Polen onlangs beloofde deze tuchtkamer te ontmantelen, is niet duidelijk of Polen dit echt heeft gedaan.

GRECO vraagt Polen om de tuchtkamer af te schaffen om zo de politieke invloed op de rechtsspraak te verminderen. Het anti-corruptieorgaan bekritiseert Polen verder omdat het niets gedaan heeft met eerdere aanbevelingen. Polen heeft nu een jaar om vooruitgang te melden bij GRECO.